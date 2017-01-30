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Зарплата бюджетников в Псковской области: Как накаляются требования

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Мокрый снег и мороз до -5 градусов ожидаются во вторник в Псковской области

30.01.2017 17:55 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 31 января, на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.

Ветер западных направлений 3-8 м/сек. Температура по области: ночью 0…-5, днем -3…+2.

Атмосферное давление высокое.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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