Мокрый снег и мороз до -5 градусов ожидаются во вторник в Псковской области

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В Библиотеке семейного чтения Пскова прошли часы истории, посвященные 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда
«Псковэнерго» направило более четверти средств годовой инвестпрограммы на техприсоединение «льготников»
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После вмешательства прокуратуры восстановлено водоснабжение четырех многоквартирных домов в деревне Орша1
Максим Жаворонков: Проблема с ОДН волнует администрацию Псковской области больше, чем какие-то баннеры в гайд-парках61
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Псковскую область на всероссийских соревнованиях по биатлону под Островом будет представлять один спортсмен 4