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В 2016 году сельхозтоваропроизводителям Псковского района выплачены субсидии на 97 млн рублей

30.01.2017 13:42 ПЛН, Псков

В 2016 году сельхозтоваропроизводителям Псковского района выплачены субсидии на сумму 97 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 73,8 млн рублей, областного – 23 млн рублей и местного – 0,16 млн рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, субсидии получены за реализованное молоко, производство продукции птицеводства, свиноводства, на поддержку племенного животноводства, несвязанную поддержку и на возмещение части процентной ставки по кредитам.

Пять крестьянских фермерских хозяйств получили грант на сумму 7,5 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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