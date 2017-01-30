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Зарплата бюджетников в Псковской области: Как накаляются требования

Зарплата бюджетников в Псковской области: Как накаляются требования

Дискуссия по проблеме начисления и выплаты стимулирующей части заработной платы работникам бюджетной сферы в Псковской области, инициированная Псковским облсовпрофом, шла два часа. Но и за это...64



Псковские профсоюзы представили план коллективных действий в защиту интересов бюджетников

30.01.2017 13:30 ПЛН, Псков

Псковские профсоюзы представили план коллективных действий в защиту интересов бюджетников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе пресс-конференции 30 января председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова сообщила, что профсоюзы в регионе намерены провести ряд митингов и пикетов с требованием индексации должностных окладов работников бюджетной сферы.

Профсоюзный лидер подчеркнула, что индексация должностных окладов и заработной платы в целом  является базовой гарантии в сфере социально-трудовых отношений. Работодатели обязаны с помощью индексации сохранять покупательскую способность заработных плат. Вместе с тем, в течение 2015-2016 годов в Псковской области реального  увеличения заработных плат не произошло, во многих случаях произошло даже снижение, отметила Ульяна Михайлова.

«Государство в лице своих органов в субъектах РФ является основным работодателем, и уровень зарплат работников бюджетной сферы является основным, базовым, к нему подтягиваются другие зарплаты в коммерческих организациях, малом, среднем и макробизнесе. Этот вопрос является ключевым для Псковской области», - сказала она.

Протестные акции в регионе планируется начать с 6 февраля.

Источник: Псковская Лента Новостей



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