Наталья Горбачева заявила о реальном снижении зарплаты работников образования в Псковской области

В Псковской области произошло реальное снижение заработной платы педагогических работников, заявила в ходе пресс-конференции 30 января председатель Псковской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Наталья Горбачева.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе выступления Наталья Горбачева отметила, что запланированные профсоюзами мероприятия с требованием индексации должностных окладов работников бюджетной сферы не являются «акцией ради акции».

«Мы должны обратить внимание всех ветвей власти на ситуацию, которая сложилась во всех отраслях бюджетной сферы», - сказала она, отметив, что до 6 февраля, когда начнутся активные протестные действия, профсоюзная сторона готова к переговорам с представителями власти, но они должны представить реальные меры для выхода из сложившейся ситуации.

«Мы реально переживаем и отвечаем за положение наших работников», - заключила Наталья Горбачева.

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер присоединилась к словам коллеги. Она отметила, что «новация» Псковской области, когда в областном бюджете не предусмотрена индексация зарплат бюджетников, - это «прямое нарушение законодательства, которое вызывает крайний негатив в трудовых коллективах».

Источник: Псковская Лента Новостей