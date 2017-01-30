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Бывшего полпреда президента России задержали по подозрению в экстремизме

30.01.2017 13:59 ПЛН, Псков

Бывший полномочный представитель президента России в Сахалинской области Виталий Гулий был задержан в Москве по подозрению в экстремизме. Об этом сообщает его адвокат Дагир Хасавов, передает ТАСС.

По его словам, Гулий был снят с самолета в аэропорту Домодедово, из которого он хотел отправиться в Кишинев. Адвокат отметил, что «в ближайшее время» ему будут предъявлены обвинения.

Хасавов рассказал, что в отношении Гулия было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). По его словам, дело было возбуждено из-за выхода книги Гулия «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника» (книга была издана в 2014 году издательством «Алгоритм»).

За возбуждение ненависти либо вражды в Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в виде обязательных работ сроком от 120 до 240 часов. Кроме того, по данной статье предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет.

Источник: Псковская Лента Новостей



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