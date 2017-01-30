Псковский рынок труда предлагает работу в онлайне

Безработица в Пскове и области держится на весьма низком уровне, но ситуацию во многом спасает близость к Санкт-Петербургу : многие предлагают псковичам работу в северной столице. Тенденции, складывающие на псковском рынке труда, не отличаются от таковых в остальных «не сырьевых» районах. Больше всего вакансий предлагают сегменты продаж, IT, обслуживания.

На http://ru.jobsor a.com/pskov собрано 4,5 тысячи вакансий со средней заработной платой в 26,2 тыс. рублей. Jobsora.com позволяет получить достаточно объективные сведения о рынке труда Пскова, поскольку агрегирует объявления о трудоустройстве со всех крупных сайтов по поиску работы. Так число вакансий, не предусматривающи х наличие опыта в должности, составляет более 600, вакансий с заработной платой выше 30 тыс. рублей - более тысячи. Есть вакансии, предусматривающи е работу в онлайне. Самые высокооплачиваем ые связаны с работой в интернет-магазин е. Виртуальный магазин хотя и не предполагает прямого взаимодействия продавец-покупат ель, но все же требует поддержки, администрировани я, рекламы, консультаций. Для работы в интернет-магазин е требуются сотрудники call-центра, контент-менеджер ы, сортировщики товаров, рекламщики, администраторы, менеджеры по развитию и пр. Часть вакансий предусматривает удалённую работу. Кстати, интернет-магазин у требуются и не «виртуальные» сотрудники, которые будут работать на выдаче товара, заниматься упаковкой, комплектованием заказов и пр. Также удаленно (или в компании) могут работать в онлайне журналисты, фотографы. Есть компании, которые открыты для сотрудничества с молодыми мамами, находящимися в декретном отпуске. Им предлагают вакансии на неполную занятость. Одна из вакансий, которую удалось найти на jobsora.com, предусматривает размещение объявлений рекламного и информационного характера на сайтах и виртуальных досках объявлений, в социальных сетях. Каким бы удобным и привлекательным не было предложение, оно должно быть надежным. Доверие и деньги в контексте удаленной работы на неизвестного работодателя мало совместимы. Трудовые отношения (даже временные) должны быть закреплены договором (трудовым, оказания услуг и пр). Благодаря интернету квалифицированны й специалист может предлагать свои услуги работодателям из разных уголков земного шара. Этого огромные перспективы для людей творческих профессий, программистов, педагогов.

Источник: Псковская Лента Новостей