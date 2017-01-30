Сегодня: Понедельник, 30 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Полититоги года Кинокайф За вкусным - в магазины «Соловьи»! Для экономных мам Легкий переход Распродажа детских игрушек Зарплата бюджетников в Псковской области Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове
Зарплата бюджетников в Псковской области: Как накаляются требования

Зарплата бюджетников в Псковской области: Как накаляются требования

Дискуссия по проблеме начисления и выплаты стимулирующей части заработной платы работникам бюджетной сферы в Псковской области, инициированная Псковским облсовпрофом, шла два часа. Но и за это...64



Псковский рынок труда предлагает работу в онлайне

30.01.2017 13:58 ПЛН, Псков

Безработица в Пскове и области держится на весьма низком уровне, но ситуацию во многом спасает близость к Санкт-Петербургу: многие предлагают псковичам работу в северной столице. Тенденции, складывающие на псковском рынке труда, не отличаются от таковых в остальных «не сырьевых» районах. Больше всего вакансий предлагают сегменты продаж, IT, обслуживания.

На http://ru.jobsora.com/pskov собрано 4,5 тысячи вакансий со средней заработной платой в 26,2 тыс. рублей. Jobsora.com позволяет получить достаточно объективные сведения о рынке труда Пскова, поскольку агрегирует объявления о трудоустройстве со всех крупных сайтов по поиску работы. Так число вакансий, не предусматривающих наличие опыта в должности, составляет более 600, вакансий с заработной платой выше 30 тыс. рублей - более тысячи.  

Есть вакансии, предусматривающие работу в онлайне. Самые высокооплачиваемые связаны с работой в интернет-магазине. Виртуальный магазин хотя и не предполагает прямого взаимодействия продавец-покупатель, но все же требует поддержки, администрирования, рекламы, консультаций. Для работы в интернет-магазине требуются сотрудники call-центра, контент-менеджеры, сортировщики товаров, рекламщики, администраторы, менеджеры по развитию и пр. Часть вакансий предусматривает удалённую работу. Кстати, интернет-магазину требуются и не «виртуальные» сотрудники, которые будут работать на выдаче товара, заниматься упаковкой, комплектованием заказов и пр.

Также удаленно (или в компании) могут работать в онлайне журналисты, фотографы. Есть компании, которые открыты для сотрудничества с молодыми мамами, находящимися в декретном отпуске. Им предлагают вакансии на неполную занятость. Одна из вакансий, которую удалось найти на jobsora.com, предусматривает размещение объявлений рекламного и информационного характера на сайтах и виртуальных досках объявлений, в социальных сетях.

Каким бы удобным и привлекательным не было предложение, оно должно быть надежным. Доверие и деньги в контексте удаленной работы на неизвестного работодателя мало совместимы. Трудовые отношения (даже временные) должны быть закреплены договором (трудовым, оказания услуг и пр).

Благодаря интернету квалифицированный специалист может предлагать свои услуги работодателям из разных уголков земного шара. Этого огромные перспективы для людей творческих профессий, программистов, педагогов.  

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 11 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь