Дмитрий Месхиев: Кинотеатр «Октябрь» никто не продает

Технической процедурой назвал руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев действия с кинотеатром «Октябрь». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил журналистам на встрече 30 января.

Он подчеркнул, что включение в план приватизации не означает продажу кинотеатра. По его словам, никто не собирается продавать кинотеатр.

«Пока произошла техническая процедура. Не более того. Никто не собирается его продавать. Пока мне дано задание делать проект ремонта и реставрации кинотеатра «Октябрь». Покупателя нет, продажи не происходит. Ни от одного руководителя области такой информации не поступало», - заверил Дмитрий Месхиев.

Он в очередной раз напомнил, что планируется сделать из «Октября» кинотеатр из трех залов для разного кино. Информационно-туристический центр Псковской области расположится на втором этаже здания. Будет также открыто выставочное пространство, смотровая площадка, точки питания. «Это будет большой культурный центр», - заверил он.

Напомним, на сессии Псковского областного Собрания депутатов 26 января прогнозный план (программа) приватизации объектов собственности Псковской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов был дополнен 4 новыми строками. В частности, в план включена продажа 100% акций АО «ИКЦ «Октябрь».

Источник: Псковская Лента Новостей