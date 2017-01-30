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В России вводятся правила определения НКО, оказывающих социально ориентированные услуги

30.01.2017 14:25 ПЛН, Псков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал нормативный акт об определении правил признания некоммерческих организаций (НКО) организациями, оказывающими социально ориентированные услуги.

«Установлены также правила ведения реестра подобных организаций», - сказал Д.Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник, пишет «Интерфакс».

По его словам, это поможет социально ориентированным некоммерческим организациям получить доступ к рынку социально ориентированных услуг.

Источник: Псковская Лента Новостей



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