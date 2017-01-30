Псковские профсоюзы готовы к публичным акциям с требованием индексации зарплат бюджетников

Псковские профсоюзы готовы к публичным акциям с требованием индексации зарплат бюджетников вплоть до забастовок. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 30 января заявил заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич.

Он рассказал, что решение о проведении соответствующих мероприятий было принято на заседании Ассоциации профсоюзных организаций работников бюджетной сферы Псковской области. «Новый год преподнес нам множество сюрпризов, включая ОДН, постоянное повышение цен и тарифов. Как справедливо замечают на форумах информационных агентств, повышать забывают только зарплаты», - отметил зампредседателя облсовпрофа.

Андрей Хришкевич обратил внимание на то, что органы исполнительной власти Псковской области отчитываются перед федеральным центром о выполнении «майских указов» президента, но «повышение, которое они констатируют, складывается из того, что каждый бюджетник вынужден работать более чем на одну ставку, чтобы хоть как-то сводить концы с концами».

По решению президиума Ассоциации профсоюзных организаций работников бюджетной сферы Псковской области в феврале на территории региона планируется провести несколько пикетов в Пскове и Великих Луках, а также митинг в областном центре.

«Мы надеемся привлечь внимание органов власти не только региона, но и всего Северо-Запада для того, чтобы государство осуществило свои законом закрепленные функции, а именно - индексацию заработной платы на уровне не ниже официальной инфляции. Если же эти действия не приведут к результату, то у нас остается широкий выбор законных средств борьбы вплоть до проведения забастовок», - заключил Андрей Хришкевич.

Источник: Псковская Лента Новостей