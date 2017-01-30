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После вмешательства островской прокуратуры родителям ребенка-инвалида возвращены более 100 тысяч рублей за лекарства
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После вмешательства прокуратуры восстановлено водоснабжение четырех многоквартирных домов в деревне Орша1
Максим Жаворонков: Проблема с ОДН волнует администрацию Псковской области больше, чем какие-то баннеры в гайд-парках61
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Псковскую область на всероссийских соревнованиях по биатлону под Островом будет представлять один спортсмен 4