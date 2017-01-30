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После вмешательства островской прокуратуры родителям ребенка-инвалида возвращены более 100 тысяч рублей за лекарства

30.01.2017 14:35 ПЛН, Псков

Родителям ребенка-инвалида возвращены более 100 тысяч рублей за лекарства, которыми он своевременно не обеспечивался.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей старший помощник Островского межрайонного  прокурора Марина Богданова, решением Псковского городского суда от 26 июля 2016 года удовлетворены исковые требования заместителя Островского межрайонного  прокурора о взыскании с областного комитета по здравоохранению и фармации денежных средств в размере более 100 тысяч рублей, затраченных родителями ребенка-инвалида на приобретение лекарственных препаратов.

Из-за отсутствия в аптеках дорогостоящих лекарственных препаратов, которыми несовершеннолетний должен был обеспечиваться бесплатно, на протяжении 2014-2016 годов родители вынуждены были за свой счет приобретать их сыну.

Решение суда исполнено, в декабре 2016 года денежные средства в полном объеме возвращены законным представителям.

Источник: Псковская Лента Новостей



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