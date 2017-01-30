Псковский центр «Патриот» приглашает участников Всероссийского теста по истории за именными сертификатами

Псковский центр «Патриот» приглашает псковичей, участников Всероссийского теста по истории, за именными сертификатами.

Как напомнили Псковской Ленте Новостей в центре, Всероссийский тест по истории Отечества прошел 26 ноября и стал третьим по счету в России. Он предполагал тестирование населения на специально организованных площадках и на интернет-сайте. На этот раз в нем приняли участие более 254 тысяч человек из всех регионов России (это на 170 тысяч человек больше, чем годом ранее) и 20 зарубежных стран. Тест написали почти 140 тысяч женщин (55%) и 114 тысяч мужчин (45%). В режиме онлайн тестирование прошло около 100 тысяч участников.

В Пскове тест проводился на нескольких площадках. Самыми массовыми стали: ПсковГУ и МБУ ДО Центр «Патриот».

Работа включала в себя 40 вопросов, на которые нужно было ответить за 40 минут. Задания разрабатывали ученые МГУ им. Ломоносова в двух экземплярах: для площадок и отдельно для сайта. Проведение теста было направлено на определение уровня исторической грамотности граждан РФ и соотечественников, проживающих за рубежом. Участие в тесте являлось добровольным и бесплатным.

«Именной сертификат участника подтверждавший, что вы приняли участие в Международной акции "Тест по истории Отечества", проходившим данное тестирование на базе центра «Патриот», можно получить по адресу ул. Пушкина, 6», - сообщили в центре.

Дополнительная информация по телефону 8(8112) 72-71-46.

Источник: Псковская Лента Новостей