Псковский филиал Академии ФСИН России приглашает на день открытых дверей

5 февраля, в воскресенье, в 10.30 в Псковском филиале Академии ФСИН России (Зональное шоссе, 28) пройдет день открытых дверей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, будущие абитуриенты встретятся с руководством Псковского филиала академии и узнают об истории и структуре образовательной организации.

Гости смогут получить ответы на волнующие вопросы о специальности и направлении подготовки, по которым будет осуществляться набор в 2017 году, а также об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета и на места по договорам об оказании образовательных услуг.

В день открытых дверей состоится обзорная экскурсия по территории Псковского филиала академии. Посетителям покажут учебные аудитории, среди которых – криминалистические полигон и цифровая фотолаборатория, центр деловых игр и ситуационный центр, кабинеты тактико-специальной подготовки, оказания первой помощи и лингафонный кабинет, а также зал судебных заседаний.

Будущие абитуриенты увидят библиотеку и читальный зал с современными техническими возможностями, столовую, общежития и спортивный зал.

Источник: Псковская Лента Новостей