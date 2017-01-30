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Стихотворение депутата Всеволода Козловского о Великих Луках участвует в конкурсе «Я люблю Россию!»

30.01.2017 16:17 ПЛН, Псков

Депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский принял участие во Всероссийском конкурсе на лучшее прочтение литературного произведения о России и своей малой Родине, который проходит в рамках межрегионального фестиваля патриотического современного искусства «Я люблю Россию!».

Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик с прочтением стихотворения или отрывка из прозы любого автора о своей Родине длительностью не более двух минут и опубликовать его в одной из социальных сетей с хештегом #ЯлюблюРоссию2017.

Всеволод Козловский записал ролик, где он вместе со своими детьми Кирой и Егором читает стихотворение собственного сочинения о Великих Луках.

«Друзья! Мы участвуем в литературном конкурсе "Я люблю Россию" и читаем стихотворение собственного сочинения "Посвящение 850-летию города Великие Луки". Поддержите нас лайком и просим репост. Спасибо!» - написал депутат в группе конкурса в социальной сети «Вконтакте».

В литературном конкурсе объявлено две номинации:

  • прочтение стихов и прозаических сочинений собственного авторства
  • прочтение литературных произведений известных поэтов и писателей мира о России

В конкурсе могут принимать участие жители всех городов России, а также стран зарубежья (произведения о России). Доставка приза победителям за счет организатора конкурса. Публикации принимаются в социальных сетях Вконтакте и Instagram.
Возрастного ограничения нет.

Хронометраж видео - не более 2 минут.

Победителями будут признаны авторы видеороликов, набравших больше всего лайков. Так же будет учрежден специальный приз, обладателя которого выберет экспертный совет конкурса.

Победители будут награждены дипломами и ценными призами.

Итоги конкурса будут подведены 28 февраля и опубликованы в официальной группе фестиваля.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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