В Библиотеке семейного чтения Пскова прошли часы истории, посвященные 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда

С 23 по 27 января в Библиотеке семейного чтения для учащихся 3-4 классов школы №3 Пскова прошли часы истории «Негасимый огонь памяти», посвященные 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, подобные циклы встреч с ветеранами-блокадниками стали традицией, открывающей юным псковичам возможность пообщаться с земляками, прошедшими дорогами войны.

В ходе беседы ребята узнали, о том, что окружение города на Неве стало одной из самых трагичных и жестоких событий Великой Отечественной войны. В память о мужестве и самоотверженности защитников города, стойкости его жителей 27 января был учрежден День воинской славы России. Школьники узнали историю юной Тани Савичевой, познакомились с ее дневником. Дети с огромным интересом посмотрели видеоряд: «Блокадный дневник Тани Савичевой», о ледовой «дороге жизни». Ребята также узнали о том, что 27 января 1944 года в 20.00 Ленинград 24 залпами из 324 орудий салютовал в честь полного снятия блокады. Этот салют стал единственным, который во время войны был произведен не в Москве.

Под звуки метронома школьники почтили память героев блокадного Ленинграда минутой молчания.

Особый интерес вызвала встреча с жительницей микрорайона Овсище Зоей Черневой, пережившей блокаду Ленинграда. Ребятам представили презентацию ее воспоминаний. У школьников была возможность задать вопросы лично свидетелю блокады, затем ветеран прочла свое стихотворение, которое было написано накануне встречи.

Юным читателям представили буклет «Личность. Эпоха. Судьба: воспоминания жительницы микрорайона Овсище Зои Антоновны Черневой (Шевченко)», изданный на базе библиотеки.

Источник: Псковская Лента Новостей