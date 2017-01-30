«Псковэнерго» направило более четверти средств годовой инвестпрограммы на техприсоединение «льготников»

В 2016 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» выполнил заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям и обеспечил в регионе электроснабжение 4 385 заявителям – юридическим и физическим лицам. Об этом сообщили в Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго» со ссылкой на управление перспективного развития и технологического присоединения компании.

В целом мощность всех подключенных энергопринимающих устройств составила 122,2 Мвт.

86% от общего количества исполненных договоров составили договоры с «льготниками» - 3 768 штук. К этой категории относятся заявки на подключение объектов мощностью до 15 кВт. Вне зависимости от объемов строительства сетей, напомним, плата за технологическое присоединение для таких заявителей них составляет 550 рублей.

Собственные затраты филиала «Псковэнерго» на выполнение заявок льготной категории составили 92,5 млн рублей. Это 26 процентов от всех освоенных средств инвестиционной программы предприятия 2016 года, предусмотренных на обновление сетей региона. В рамках льготного техприсоединения было построено 197,2 км линий электропередачи, а общая присоединенная мощность «льготников» составила 45,4 МВт.

В числе наиболее крупных проектов прошлого года – подключение ОЭЗ «Моглино» и Перинатального центра в Пскове, а также объектов Великолукского свиноводческого комплекса.

Источник: Псковская Лента Новостей