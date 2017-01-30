Суд отказал Псковскому УФАС в удовлетворении иска к областному Собранию о признании недействующей статьи регионального закона

Псковский областной суд отказал Псковскому УФАС в удовлетворении административного иска к областному Собранию депутатов о признании недействующей статьи 2 закона Псковской области от 7 марта 2014 года №1362-ОЗ «О полномочиях государственных унитарных предприятий Псковской области по выполнению работ и оказанию услуг». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного суда, мотивированное решение суда составлено 30 января.

В решении суда указывается, что федеральный закон о контрактной системе предусматривает как конкурентные, так и неконкурентные способы определения поставщиков. Данный закон предусматривает возможность устанавливать федеральными законами случаи и основания ограничения конкуренции между субъектами, участвующими в экономических отношениях.

В соответствии со статьей 24 закона о контрактной системе заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или в предусмотренных статьей 93 этого же закона случаях осуществляют закупки у единственного поставщика без использования конкурентных способов.

Таким образом, при соблюдении условий, предусмотренных статьей 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ, заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика, что является законодательно установленным случаем ограничения конкуренции.

Закон Псковской области от 7 марта 2014 года в оспариваемой части принят законодательным органом государственной власти Псковской области в рамках предоставленных ему полномочий, при отсутствии противоречия оспариваемого закона федеральному законодательству и с соблюдением условий статьи 93 федерального закона о контрактной системе. Поэтому оснований для признания недействующим областного закона не имеется.

Данное решение может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Верховного суда РФ через Псковский областной суд в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Источник: Псковская Лента Новостей