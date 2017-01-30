Губернатор Андрей Турчак уменьшил зарплату руководству бюджетных учреждений, подведомственных управлению по связи и массовым коммуникациям

Губернатор Псковской области Андрей Турчак уменьшил зарплату руководству государственных бюджетных учреждений, подведомственных Государственному управлению по связи и массовым коммуникациям Псковской области. Соответствующее постановление администрации Псковской области №24 от 26.01.2017 опубликовано 30 января на официальном сайте «нормативные правовые акты Псковской области».

Документ вносит изменения в Положение об оплате труда работников данных учреждений.

В частности, положение приводится в соответствие с новым областным законом о соотношении зарплат руководителя. Теперь предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера, в расчете на календарный год и средней заработной платы работников учреждения (без учета руководителей, заместителей и главного бухгалтера), определяется учредителем в кратности 1 к 4, а с 1 января 2018 года – в кратности 1 к 3.

Вносятся изменения в пункт о должностных окладах.

Для первого заместителя руководителя учреждения оклад снижается с 90 до 80 процентов должностного оклада руководителя. Для заместителей размер установлен в размере 70% вместо «от 70 до 80 процентов» в прежней редакции.

Отменяется норма о том, что «для осуществления стимулирующих выплат руководителям учреждений Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области централизует 15 процентов средств фонда оплаты труда, предусмотренных на выплату должностных окладов руководителям учреждений».

Кроме того, в положение вводится специальный раздел об ответственности за превышение предельного уровня среднемесячной зарплаты. Руководители несут дисциплинарную ответственность.

Постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. Пункт о должностных окладах начнет действовать через 2 месяца, с 1 апреля 2017 года.

Данное положение распространяется на Государственные бюджетные учреждения Псковской области «Центр информационных систем Псковской области» и «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области».

Источник: Псковская Лента Новостей