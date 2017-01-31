На 11 тысяч рублей оштрафовали работодателя в Бежаницком районе за полумиллионные долги перед работниками

Главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Псковской области рассмотрел административное дело в отношении директора ООО «Озерное», возбужденное прокурором Бежаницкого района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, установлено, что по состоянию на 9 декабря 2016 года в ООО «Озерное» имеется задолженность по выплате заработной платы и окончательного расчета перед 53 работниками организации в размере 534 тысячи 535,59 рублей, образовавшаяся за сентябрь-октябрь 2016 года.

Постановлением Главного государственного инспектора труда директор указанной организации признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений) и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 11 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей