Два «алкогольных» сайта по настоянию прокуратуры Бежаницкого района признаны запрещенными

В ходе мониторинга по заданию прокуратуры Псковской области сети интернет прокуратура Бежаницкого района выявила два сайта - alco-town.ru и alcospb.com, на которых размещена информация о том, что доставка алкоголя на дом осуществляется круглосуточно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, вход на сайты свободный, ознакомиться с содержанием страниц и воспользоваться информацией может любой интернет-пользователь.

Предоставление возможности приобретения алкогольной продукции с использованием информационно-телекоммуникационных услуг сетей, в том числе сети интернет, фактически является распространением информации, связанной с осуществлением деятельности по продажи алкоголя.

Между тем, в соответствии с ч. 5 ст. 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23.00 до 08.00 по местному времени.

В целях устранения выявленных нарушений и ограничения доступа к данным сайтам 6 декабря 2016 года прокуратура района в Бежаницкий районный суд направила два заявления о признании информации, распространенной посредством интернета, запрещенной.

Решением Бежаницкого районного суда от 22 декабря 2016 года требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Судебные акты направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации для включения интернет-сайтов с указанными доменными именами в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», для ограничения доступа к размещенной на них информации.

Источник: Псковская Лента Новостей