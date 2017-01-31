Сегодня: Вторник, 31 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Для экономных мам О поддержке инноваций Кинокайф Зарплата бюджетников в Псковской области Распродажа детских игрушек За вкусным - в магазины «Соловьи»! Легкий переход Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера
Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок известного фотографа и волонтера Дмитрия Маркова попадет на билборды Apple по всему миру. Фотограф, проживающий в Пскове, принял участие в проекте «Одна ночь на iPhone...10



Первый день февраля в Псковской области будет облачным

31.01.2017 18:05 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 февраля на территории Псковской области прогнозируется облачная погода, местами небольшой снег.

На дорогах местами гололедица.

Ветер   западных   направлений  2-7 м/сек.

Температура по области: ночью   -1…-6 градусов,   днем -3…+2 градуса.

Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь