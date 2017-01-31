Первый день февраля в Псковской области будет облачным

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1 год движению «Свое» и работа в Государственной Думе станут темой пресс-конференции Александра Козловского в пресс-центре ПЛН
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Побои и сказки на ночь«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я, наверное, сейчас очень неожиданную вещь скажу: федеральный законодатель, пожалуй, прав, когда принимает решение о декриминализации побоев в...
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 февраля на территории Псковской области прогнозируется облачная погода, местами небольшой снег.
На дорогах местами гололедица.
Ветер западных направлений 2-7 м/сек.
Температура по области: ночью -1…-6 градусов, днем -3…+2 градуса.
Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.
Источник: Псковская Лента Новостей