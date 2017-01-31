«Отсев» молодых учителей из псковских школ происходит, когда заканчивается «материнское сопровождение» - управление образования

«Отсев» молодых учителей из псковских школ происходит тогда, когда заканчивается «материнское сопровождение» образовательного учреждения в виде подъемных средств и льгот. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщила методист Управления образования администрации г. Пскова Валентина Воробьева. «Мы наблюдаем минимальный отсев при стаже до 3 лет, чего не скажешь про последующие годы, когда завершается "материнское сопровождение" молодого специалиста, и он теряет дополнительную материальную поддержку», - отметила она.

Валентина Воробьева выразила надежду на то, что мониторинг, который будет проведен Молодежным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов совместно с Общественной палатой Псковской области, «пойдет на пользу всем». «Молодые педагоги увидят, что нужны не только детям, но и муниципалитетам, и администрации Псковской области, они узнают, что Молодежный парламент обеспокоен решением подобных вопросов», - сказала специалист.

Она также рассказала о системе сопровождения молодых педагогов, которая сформировалась в Пскове. «Мы нацелены на то, чтобы в городе было как можно больше общественных организаций. Так, у нас действует Совет молодых педагогов, работает Школа молодого педагога, помогающая адаптироваться молодым специалистам. В ходе общегородских мероприятий, форумов и слетов, которые востребованы среди педагогов, мы выявляем проблемные зоны и возможные точки роста», - отметила Валентина Воробьева.

Представитель управления образования высказала мнение о том, что путь продвижения предлагаемого мониторинга не должен быть административным. «1,5 года назад мы проводили анкетирование молодых педагогов, но все шло по линии управления образования, все были очень всем довольны. Когда идет "приказной характер", результаты мониторинга не совсем аутентичны», - пояснила она.

Источник: Псковская Лента Новостей