Российским школьникам придется сдавать экзамен по устной речи

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Водитель, перевозивший 2758 кг говядины в антисанитарных условиях, задержан на трассе Санкт Петербург – Невель2
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Прикончить нищебродаВ псковской политической мифологии имеется один бродячий сюжет: о том, что рано или поздно Псковщина кончится. Не важно, как скоро, в ближайшие год-два, или совсем в отдаленной перспективе, но Псковскую область должны ликвидировать. Разделить, раздербанить. Слить и поглотить. Обычно «объединяют» с Ленинградской областью, но часто в процессе гипотетического раздела участвуют и...
Экзамен по устной речи может быть включен в систему итоговой госаттестации девятых классов в 2018 году; в этом году будет продолжена апробация, заявила директор Федерального института педагогических измерений Ольга Решетникова.
«В 2018 году планируется введение в систему итоговой государственной аттестации девятых классов. В этом году планируется продолжить испытания со включением субъектов РФ. Мы будем рады, если включатся все субъекты РФ. Апробационные испытания планируются на вторую половину года», - сказала О.Решетникова на пресс-конференции во вторник, пишет «Интерфакс».
По ее словам, используется проверка с применением компьютера и с собеседником-экзаменатором.
Источник: Псковская Лента Новостей