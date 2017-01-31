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Российским школьникам придется сдавать экзамен по устной речи

31.01.2017 12:48 ПЛН, Псков

Экзамен по устной речи может быть включен в систему итоговой госаттестации девятых классов в 2018 году; в этом году будет продолжена апробация, заявила директор Федерального института педагогических измерений Ольга Решетникова.

«В 2018 году планируется введение в систему итоговой государственной аттестации девятых классов. В этом году планируется продолжить испытания со включением субъектов РФ. Мы будем рады, если включатся все субъекты РФ. Апробационные испытания планируются на вторую половину года», - сказала О.Решетникова на пресс-конференции во вторник, пишет «Интерфакс».

По ее словам, используется проверка с применением компьютера и с собеседником-экзаменатором.

Источник: Псковская Лента Новостей



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