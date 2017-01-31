ЕГЭ по китайскому языку можно будет сдать с 2020 года

Китайский язык будет включен в список предметов Основного госэкзамена (ОГЭ) в 2018 году и в систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - в 2020 году, заявила директор Федерального института педагогических измерений Ольга Решетникова.

«Китайский язык планируется ввести в систему основного госэкзамена в девятых классах в 2018 году, а в 2020 году он войдет в ЕГЭ», - сказала О.Решетникова на пресс-конференции во вторник, пишет «Интерфакс».

По ее словам, китайский язык не похож на другие, поэтому для того, чтобы разработать соответствующие контрольно-измерительные материалы, нельзя использовать систему, аналогичную другим языкам.

«В настоящее время проработаны модели государственной итоговой аттестации 9 и 11 классов, созданы модели контрольно-измерительных материалов, которые соответствуют требованиям по этому языку, проведены апробации этих моделей на регионах и школах», - сказала она.

Сейчас школьники могут выбрать один из четырех иностранных языков для сдачи на ЕГЭ - английский, французский, немецкий или испанский. Разработка модели экзамена по китайскому языку началась летом 2014 года по поручению курирующей социальный блок вице-премьера правительства России Ольги Голодец.

С 2022 года, как ожидается, иностранный язык станет одним из обязательных ЕГЭ для получения аттестата наряду с русским языком и математикой.

Источник: Псковская Лента Новостей