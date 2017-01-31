Водитель, перевозивший 2758 кг говядины в антисанитарных условиях, задержан на трассе Санкт Петербург – Невель

На 378 км трассы Санкт Петербург – Невель в Пустошкинском районе сотрудниками УМВД по Псковской области в ходе рейдовых мероприятий задержан автомобиль «Мерседес» под управлением гражданина Республики Беларусь, в котором в антисанитарных условиях перевозилась партия охлажденного мяса крупного рогатого скота.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Госуправлении ветеринарии Псковской области, 2758 кг мяса перевозилось навалом, в четвертинах, без клейм, подтверждающих проведение ветсанэкспертизы, в автомобиле, не приспособленном для перевозки скоропортящихся продуктов и без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение товара, что является нарушением п. 2, п. 3 Приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Государственным управлением ветеринарии Псковской области в отношении владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении по ст.10.8 ч.2 КоАП РФ за нарушение правил транспортировки подконтрольного госветнадзору груза, по результатам которого вынесено постановление о назначении административного штрафа в размере 3 тыс. рублей. Мясо крупного рогатого скота в количестве 2758 кг направлено на уничтожение на утильзавод ООО «Ветсанэкология» в деревне Елизарово.

Источник: Псковская Лента Новостей