В Псковской области вновь снижена величина прожиточного минимума

На официальном портале правовых актов Псковской области опубликовано постановление администрации Псковской области №21 от 23 января 2017 года «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Псковской области за IV квартал 2016 года».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, согласно документу величина прожиточного минимума составит:

- на душу населения - 10 417 рублей;

- для трудоспособного населения - 11 316 рублей;

- для пенсионеров - 8 614 рублей;

- для детей - 10 157 рублей.

Напомним, что в III квартале 2016 года в расчете на душу населения величина прожиточного минимума в Псковской области была установлена в размере 10 тысяч 499 рублей, для трудоспособного населения – 11 тысяч 415 рублей, для пенсионеров – 8 тысяч 688 рублей, для детей – 10 тысяч 185 рублей. По сравнению со II кварталом 2016 года величина прожиточного минимума на душу населения была снижена на 149 рублей, для трудоспособного населения на 135 рублей, для пенсионеров на 98 рублей, для детей на 296 рублей. В IV квартале 2016 года прожиточный минимум также снижен по сравнению с предыдущим кварталом.

Добавим, что прожиточный минимум, устанавливаемый на уровне субъекта России, предназначен для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ. Исходя из этого показателя, рассчитывается объем социальной поддержки малоимущих граждан. Прожиточный минимум является стоимостным выражением потребительской корзины, определяется по единому алгоритму для каждого региона России и по РФ в целом ежеквартально. Отдельно в каждом регионе устанавливается прожиточный минимум пенсионера с целью доплаты (ежегодно). На 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера в Псковской области установлена в размере величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в целом по Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей