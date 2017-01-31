Сегодня: Вторник, 31 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф За вкусным - в магазины «Соловьи»! Для экономных мам Легкий переход Зарплата бюджетников в Псковской области Распродажа детских игрушек О поддержке инноваций Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове
Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок известного фотографа и волонтера Дмитрия Маркова попадет на билборды Apple по всему миру. Фотограф, проживающий в Пскове, принял участие в проекте «Одна ночь на iPhone...7



3 кг рыбы и 34 орудия лова изъяты у рыболовов в Псковской области за неделю

31.01.2017 13:24 ПЛН, Псков

15 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов выявили инспекторы рыбоохраны в Псковской области за неделю.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного Территориального управления Росрыболовства, наложено штрафов на сумму 20,2 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 4 тыс. рублей, изъято 3 кг водных биоресурсов и 34 незаконных орудия лова.

Всего за минувшую неделю Госинспекторами рыбоохраны выявлено на территории СЗФО 141 административное правонарушение и наложено штрафов на сумму 474 600 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь