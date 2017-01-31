3 кг рыбы и 34 орудия лова изъяты у рыболовов в Псковской области за неделю

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Водитель, перевозивший 2758 кг говядины в антисанитарных условиях, задержан на трассе Санкт Петербург – Невель2
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Прикончить нищебродаВ псковской политической мифологии имеется один бродячий сюжет: о том, что рано или поздно Псковщина кончится. Не важно, как скоро, в ближайшие год-два, или совсем в отдаленной перспективе, но Псковскую область должны ликвидировать. Разделить, раздербанить. Слить и поглотить. Обычно «объединяют» с Ленинградской областью, но часто в процессе гипотетического раздела участвуют и...
15 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов выявили инспекторы рыбоохраны в Псковской области за неделю.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного Территориального управления Росрыболовства, наложено штрафов на сумму 20,2 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 4 тыс. рублей, изъято 3 кг водных биоресурсов и 34 незаконных орудия лова.
Всего за минувшую неделю Госинспекторами рыбоохраны выявлено на территории СЗФО 141 административное правонарушение и наложено штрафов на сумму 474 600 рублей.
Источник: Псковская Лента Новостей