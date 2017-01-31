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На 11 тысяч рублей оштрафовали работодателя в Бежаницком районе за полумиллионные долги перед работниками
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Прикончить нищебродаВ псковской политической мифологии имеется один бродячий сюжет: о том, что рано или поздно Псковщина кончится. Не важно, как скоро, в ближайшие год-два, или совсем в отдаленной перспективе, но Псковскую область должны ликвидировать. Разделить, раздербанить. Слить и поглотить. Обычно «объединяют» с Ленинградской областью, но часто в процессе гипотетического раздела участвуют и...
Более 400 тыс. подписей собрано под петицией за запрет абортов в рамках кампании движения «За жизнь», сообщает «Интерфакс».
Наряду с этим, благодаря программе противоабортного консультирования «Спаси жизнь!», реализуемой этим движением совместно с синодальным Отделом по благотворительности, за два года родилось 4878 детей.
В настоящее время во многих храмах России по инициативе движения «За жизнь» идет сбор подписей за законодательную защиту жизни человека с момента зачатия. Всего инициаторы акции планируют собрать миллион подписей, которые затем передадут в федеральные органы власти.
Ранее подпись под упомянутой петицией поставил патриарх Кирилл, что вызвало оживленную дискуссию в обществе. К предстоятелю присоединились глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион и глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ряд депутатов Госдумы, известные актеры, спортсмены.
Источник: Псковская Лента Новостей