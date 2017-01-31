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Более 400 тыс. человек подписались под петицией за запрет абортов

31.01.2017 13:54 ПЛН, Псков

Более 400 тыс. подписей собрано под петицией за запрет абортов в рамках кампании движения «За жизнь», сообщает «Интерфакс».

Наряду с этим, благодаря программе противоабортного консультирования «Спаси жизнь!», реализуемой этим движением совместно с синодальным Отделом по благотворительности, за два года родилось 4878 детей.

В настоящее время во многих храмах России по инициативе движения «За жизнь» идет сбор подписей за законодательную защиту жизни человека с момента зачатия. Всего инициаторы акции планируют собрать миллион подписей, которые затем передадут в федеральные органы власти.

Ранее подпись под упомянутой петицией поставил патриарх Кирилл, что вызвало оживленную дискуссию в обществе. К предстоятелю присоединились глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион и глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ряд депутатов Госдумы, известные актеры, спортсмены.

Источник: Псковская Лента Новостей



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