Закон о «зацеперах» разработают в Госдуме

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что к середине февраля может быть разработан законопроект об уголовной ответственности «зацеперов», а также лиц, которые кидают камни в поезда либо слепят пилотов лазерными указками.

«Это тоже может достаточно сильно повлиять не только на движение транспорта, но на жизнь, права и здоровье конкретных граждан. Мы эту тему будем продолжать и разрабатывать законопроект, я думаю, что к середине февраля мы выйдем на соответствующий проект, будем его широко обсуждать»,- цитирует слова Крашенинникова «Интерфакс».

По его словам, эти действия не учитываются законопроектом о хулиганстве на транспорте, который Госдума рассматривает в настоящее время, поэтому готовится отдельный законопроект.

«У нас есть серьезные вопросы по битью стекол на железной дороге. РЖД нам предоставили данные, что за прошлый год было около 100 случаев, когда забрасывали камнями вагоны. Есть у нас еще случаи на воздушном транспорте - лазерные указки (ослепление пилотов), такие случаи периодически возникают», - отметил Крашенинников.

Источник: Псковская Лента Новостей