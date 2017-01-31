Игорь Потапов призвал школы в Псковской области снять запрет со слова «презерватив»

Председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов призвал школы в Псковской области снять запрет со слова «презерватив». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил на межведомственном совещании 31 января.

Он подчеркнул, что в связи с эпидемией ВИЧ во всем мире, в школах Псковской области должны регулярно проводиться мероприятия, занятия по профилактике ВИЧ. «Чтобы слово «презерватив» не было в школах запрещенным», - подчеркнул Игорь Потапов.

Руководитель комитета добавил, дети должны знать, что такая беда в мире, в России есть, и она уже в «соседних домах». «Горит Ленинградская область», - сказал он, добавив, что в России наблюдается большая миграция населения.

Источник: Псковская Лента Новостей