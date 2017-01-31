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На 11 тысяч рублей оштрафовали работодателя в Бежаницком районе за полумиллионные долги перед работниками
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Прикончить нищебродаВ псковской политической мифологии имеется один бродячий сюжет: о том, что рано или поздно Псковщина кончится. Не важно, как скоро, в ближайшие год-два, или совсем в отдаленной перспективе, но Псковскую область должны ликвидировать. Разделить, раздербанить. Слить и поглотить. Обычно «объединяют» с Ленинградской областью, но часто в процессе гипотетического раздела участвуют и...
Председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов призвал школы в Псковской области снять запрет со слова «презерватив». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил на межведомственном совещании 31 января.
Он подчеркнул, что в связи с эпидемией ВИЧ во всем мире, в школах Псковской области должны регулярно проводиться мероприятия, занятия по профилактике ВИЧ. «Чтобы слово «презерватив» не было в школах запрещенным», - подчеркнул Игорь Потапов.
Руководитель комитета добавил, дети должны знать, что такая беда в мире, в России есть, и она уже в «соседних домах». «Горит Ленинградская область», - сказал он, добавив, что в России наблюдается большая миграция населения.
Источник: Псковская Лента Новостей