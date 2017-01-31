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Фотофакт: На Инженерной заделали прорехи в дорожном ограждении

31.01.2017 19:11 ПЛН, Псков

На улице Инженерной в Пскове заделали прорехи в дорожном ограждении.

Источник: Псковская Лента Новостей



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