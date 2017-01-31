В Псковской области будут составлять списки опекунов, которые отказываются от диспансеризации детей

План диспансеризации среди детей, которые находятся под опекой, в 2016 году выполнен в Псковской области на 89%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на межведомственном совещании 31 января сообщила начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Ольга Котина.

По ее словам, не справились с планом диспансеризации «опекаемых» детей Бежаницкий район, Великолукская межрайонная больница, Новосокольники, Опочка, Псковская межрайонная больница и Пушкиногорская больница.

Председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов попросил органы соцзащиты как-то повлиять на опекунов и изменить ситуацию. Также он призвал докладывать в комитет лично Ольге Котиной о каждом опекуне, кто отказывается от диспансеризации своего ребенка.

Кроме того, Игорь Потапов призвал все названные медицинские учреждения в районах Псковской области написать объяснительные.

Источник: Псковская Лента Новостей