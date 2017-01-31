В Псковской области будут составлять списки опекунов, которые отказываются от диспансеризации детей

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Побои и сказки на ночь«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я, наверное, сейчас очень неожиданную вещь скажу: федеральный законодатель, пожалуй, прав, когда принимает решение о декриминализации побоев в...
План диспансеризации среди детей, которые находятся под опекой, в 2016 году выполнен в Псковской области на 89%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на межведомственном совещании 31 января сообщила начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Ольга Котина.
По ее словам, не справились с планом диспансеризации «опекаемых» детей Бежаницкий район, Великолукская межрайонная больница, Новосокольники, Опочка, Псковская межрайонная больница и Пушкиногорская больница.
Председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов попросил органы соцзащиты как-то повлиять на опекунов и изменить ситуацию. Также он призвал докладывать в комитет лично Ольге Котиной о каждом опекуне, кто отказывается от диспансеризации своего ребенка.
Кроме того, Игорь Потапов призвал все названные медицинские учреждения в районах Псковской области написать объяснительные.
Источник: Псковская Лента Новостей