|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Побои и сказки на ночь«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я, наверное, сейчас очень неожиданную вещь скажу: федеральный законодатель, пожалуй, прав, когда принимает решение о декриминализации побоев в...
В Опочке ВИЧ-инфицированным жителям давали группы инвалидности. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на межведомственном совещании 31 января сообщила главный врач ГБУЗ «Центр СПИД» Ираида Сивачева.
По ее словам, в этом населенном пункте есть медработники, которые поощряли неприем медикаментов ВИЧ-инфицированными гражданами и добивались присвоения этим лицам групп инвалидности.
Ираида Сивачева подчеркнула, что в 2017 году подобные группы могут быть присвоены только через ее учреждение. При этом на сегодня ни одной группы инвалидности таким больным «Центром СПИД» предоставлено не было.
ВИЧ-инфицированные граждане, заметила она, продолжают полноценную жизнь, проходя ретровирусную терапию. Эти пациенты могут полноценно работать и «жить до пенсии».
В связи с этим врач призвала Опочку прекратить организовывать группы инвалидности по этому заболеванию.
Источник: Псковская Лента Новостей