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В Опочке ВИЧ-инфицированным жителям давали группы инвалидности

31.01.2017 15:38 ПЛН, Псков

В Опочке ВИЧ-инфицированным жителям давали группы инвалидности. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на межведомственном совещании 31 января сообщила главный врач ГБУЗ «Центр СПИД» Ираида Сивачева.

По ее словам, в этом населенном пункте есть медработники, которые поощряли неприем медикаментов ВИЧ-инфицированными гражданами и добивались присвоения этим лицам групп инвалидности.

Ираида Сивачева подчеркнула, что в 2017 году подобные группы могут быть присвоены только через ее учреждение. При этом на сегодня ни одной группы инвалидности таким больным «Центром СПИД» предоставлено не было.

ВИЧ-инфицированные граждане, заметила она, продолжают полноценную жизнь, проходя ретровирусную терапию. Эти пациенты могут полноценно работать и «жить до пенсии». 

В связи с этим врач призвала Опочку прекратить организовывать группы инвалидности по этому заболеванию.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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