Владельцы лошадей готовы пойти на компромиссы, чтобы продолжать катать детей в Детском парке

Еще несколько владельцев лошадей, арендующих помещения для содержания животных на ипподроме, обратились в администрацию Пскова по вопросу заключения договоров, разрешающих катание на верховых животных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, заявители пояснили, что в муниципалитет их привело желание работать на законных основаниях и урегулировать взаимоотношения с конкурентами.

В частности, председателю комитета правового обеспечения администрации города Валерию Наводкину они представили ряд предложений, которые, по их мнению, удовлетворят интересы всех сторон. Так, владельцы лошадей попросили разрешить им, помимо скверов на улице Западной и Сиреневого бульвара, оказывать услуги в Детском парке, но не в его центре, а на периферийных участках: на дорожках от памятника княгине Ольге до стоянки с улицы Советской и вдоль Октябрьского проспекта. Владельцы животных готовы к распределению мест катания на конкурсной основе с оформлением необходимых документов и выполнению требований по уборке и безопасности. Также они согласились с мнением Валерия Наводкина, что одновременно в месте катания не должно находится больше 2-3 лошадей.

«Мы понимаем, что услуга, которую вы оказываете, востребована населением. Нам необходимо дать возможность работать всем в равных условиях, при этом правила безопасности и благоустройства города должны соблюдаться», - выразил свое мнение председатель правового комитета и подчеркнул, что предложения будут рассмотрены с участием специалистов различных служб и ведомств (полиции, управлений культуры и городского хозяйства).

Источник: Псковская Лента Новостей