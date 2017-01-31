Грузин без российской визы задержан на железнодорожной станции «Невель - 2»

Действующему договору между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 21 февраля 1995 года «О дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь» в скором времени исполнится 22 года. За это время документ практически не претерпел никаких существенных изменений и, казалось бы, достаточно изучен всеми участниками отношений. Вместе с тем, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, от недостаточной осведомленности о правилах и положениях международных правовых актов и федеральных законов, предписывающих порядок прохождения российско-белорусской границы, граждане третьих стран попадают в проблемные ситуации, которых можно было бы избежать.

В качестве яркого примера, на прошедших выходных на железнодорожной станции «Невель - 2» при осуществлении контроля за соблюдением режима государственной границы лицами, следующими в международном поезде сообщением «Минск - Санкт-Петербург», сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области был выявлен гражданин Грузии 1987 года рождения, у которого отсутствовала российская виза.

Поначалу молодой человек утверждал, что не знал о необходимости получения российской визы, но наличие таковой с истекшим сроком действия в его паспорте красноречиво говорило об обратном. В дальнейшем он признался, что знал о необходимости получения российской визы для пересечения Государственной границы Российской Федерации, в том числе через территорию Республики Беларусь, но пренебрег данным требованием, что в итоге привело к возбуждению в отношении него уголовного дела за незаконное пересечение государственной границы.

Сотрудники Пограничного управления рекомендуют перед пересечением российско-белорусской границы ознакомиться с действующим соглашением между правительствами двух государств, убедиться в наличии действительных документов на право пересечения государственной границы, а также обратить внимание на сроки их действия.

Источник: Псковская Лента Новостей