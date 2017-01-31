Жители Псковской области стали чаще разводиться и реже жениться

Жители Псковской области стали чаще разводиться и реже жениться. Как следуют из отчета Псковстата об основных итогах социально-экономического развития Псковской области в январе-декабре 2016 года, число браков, зарегистрированных в органах ЗАГС, в январе-ноябре 2016 года уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 590 случаев и составило 3823, а число разводов увеличилось на 78 случаев и составило 2548.

Если говорить о демографической ситуации, то в январе-ноябре 2016 года естественная убыль в расчете на 1000 населения снизилась на 5,6 процента по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. Миграционный прирост населения составил 635 человек.

Общий коэффициент рождаемости в целом по области увеличился на 1,8 процента по сравнению с соответствующим периодом 2015 года и составил 11,2 человека на каждую тысячу населения. Общий коэффициент смертности по области снизился на 1,1 процента и составил 17,9 умерших на каждую тысячу населения. В целом по области число умерших в 1,6 раза превысило число родившихся, в городах и поселках городского типа – в 1,3, на селе - в 2,6 раза (в январе-ноябре 2015 года соответственно - в 1,6; 1,4; 2,6 раза).

На лиц, умерших от болезней системы кровообращения, приходилось 59,2 процента всех смертей, от новообразований – 13,9, от внешних причин смерти – 8, от болезней органов пищеварения – 4,6, от болезней органов дыхания – 4, от инфекционных и паразитарных болезней – 0,8 процента.

Источник: Псковская Лента Новостей