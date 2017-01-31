Средняя зарплата псковских педагогов на 20,5% меньше средней зарплаты в целом по Псковской области

Среднемесячная начисленная заработная плата работников образования по Псковской области за январь-ноябрь 2016 года составила 17396 рублей, что на 20,5 процента меньше, чем среднемесячная заработная плата в целом по области. Такие данные следуют из отчета Псковстата об основных итогах социально-экономического развития Псковской области в январе-декабре 2016 года.

По организациям здравоохранения и предоставления социальных услуг среднемесячная начисленная заработная плата работников за январь-ноябрь 2016 года сложилась в размере 20289 рублей, что составило 92,7 процента к уровню среднемесячной заработной платы в целом по области.

В целом среднедушевые денежные доходы населения в январе-ноябре 2016 года, по предварительным данным, составили 21030 рублей в месяц, что больше на 1,2 процента, чем в январе-ноябре 2015 года. В реальном выражении среднедушевые денежные доходы снизились на 5,7 процента.

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников по Псковской области за январь-ноябрь 2016 года, по оценке, составила 21884 рубля, и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 3,1 процента. В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен заработная плата сократилась на 3,9 процента.

Наиболее высокий размер оплаты труда (по оценке) сложился в организациях видов экономической деятельности «Финансовая деятельность» (40671 рубль) и «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование» (31657 рублей).

В организациях этих видов экономической деятельности заработная плата работников превышала среднеобластную на 85,9 и на 44,7 процента соответственно.

Уровень оплаты труда работников организаций видов экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» (13066 рублей) за январь-ноябрь 2016 года был ниже среднеобластного на 40,3 процента, «Рыболовство, рыбоводство» (13597 рублей) - на 37,9 процента, «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (15375 рублей) - на 29,7 процента.

Источник: Псковская Лента Новостей