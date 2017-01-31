На 15 тысяч рублей оштрафовали псковичку за сбыт суррогата

Собранные следственным отделом по городу Псков следственного управления СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 45-летней местной жительницы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 238 УК РФ (покушение на сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

Установлено, что летом 2016 года осужденная приобрела на рынке в областном центре спиртосодержащую жидкость, не соответствующую требованиям безопасности жизни и здоровья при использовании в пищевых целях. С указанного времени, в целях повышения своего материального благосостояния, она разбавляла ее водопроводной водой и реализовывала под видом пищевого продукта по месту жительства в одной из квартир в Пскове, пока в сентябре 2016 года ее незаконная деятельность не была пресечена полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе обыска у женщины изъята нереализованная спиртосодержащая жидкость. На следствии она полностью признала свою вину и способствовала установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей