Сегодня: Вторник, 31 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
О поддержке инноваций Кинокайф Распродажа детских игрушек Зарплата бюджетников в Псковской области Для экономных мам Легкий переход За вкусным - в магазины «Соловьи»! Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове
Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок известного фотографа и волонтера Дмитрия Маркова попадет на билборды Apple по всему миру. Фотограф, проживающий в Пскове, принял участие в проекте «Одна ночь на iPhone...10



Медицинские услуги за год в Псковской области подорожали на 17,2%

31.01.2017 16:43 ПЛН, Псков

Медицинские услуги за год в Псковской области подорожали на 17,2%, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Более всего выросли цены и тарифы на экскурсионные услуги – на 29,7 процента, услуги телевещания – на 21,1, услуги почтовой связи – на 11,8, ветеринарные услуги – на 11,4 процента. Из бытовых услуг значительнее других подорожали услуги организатора проведения торжеств – на 24,1 процента, услуги парикмахерских – на 7,2, ремонт, пошив одежды, ремонт жилищ, услуги фотоателье – на 6,9, услуги бань и душевых – на 6 процентов.

Наибольшее снижение цен и тарифов отмечено на санаторно-оздоровительные услуги – на 11,9 процента, услуги страхования – на 5, услуги в сфере зарубежного туризма – на 2,9, услуги железнодорожного транспорта, услуги профессионального обучения – на 2,6 процента.

Цены на первичном рынке жилья в IV квартале 2016 года по отношению к IV кварталу 2015 года снизились на 0,5 процента, на вторичном рынке жилья – на 3,3 процента.

Цены производителей промышленных товаров в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года выросли на 4,1 процента. Цены производителей сельскохозяйственной продукции выросли на 9,1 процента. Продукция (затраты, услуги) инвестиционного назначения подорожала на 5,1 процента. Тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом снизились на 1,9 процента. Тарифы на услуги связи для юридических лиц в IV квартале 2016

года по сравнению с IV кварталом 2015 года выросли на 4,2 процента.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь