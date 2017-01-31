Медицинские услуги за год в Псковской области подорожали на 17,2%

Медицинские услуги за год в Псковской области подорожали на 17,2%, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Более всего выросли цены и тарифы на экскурсионные услуги – на 29,7 процента, услуги телевещания – на 21,1, услуги почтовой связи – на 11,8, ветеринарные услуги – на 11,4 процента. Из бытовых услуг значительнее других подорожали услуги организатора проведения торжеств – на 24,1 процента, услуги парикмахерских – на 7,2, ремонт, пошив одежды, ремонт жилищ, услуги фотоателье – на 6,9, услуги бань и душевых – на 6 процентов.

Наибольшее снижение цен и тарифов отмечено на санаторно-оздоровительные услуги – на 11,9 процента, услуги страхования – на 5, услуги в сфере зарубежного туризма – на 2,9, услуги железнодорожного транспорта, услуги профессионального обучения – на 2,6 процента.

Цены на первичном рынке жилья в IV квартале 2016 года по отношению к IV кварталу 2015 года снизились на 0,5 процента, на вторичном рынке жилья – на 3,3 процента.

Цены производителей промышленных товаров в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года выросли на 4,1 процента. Цены производителей сельскохозяйственной продукции выросли на 9,1 процента. Продукция (затраты, услуги) инвестиционного назначения подорожала на 5,1 процента. Тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом снизились на 1,9 процента. Тарифы на услуги связи для юридических лиц в IV квартале 2016

года по сравнению с IV кварталом 2015 года выросли на 4,2 процента.

Источник: Псковская Лента Новостей