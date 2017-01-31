Медведев призвал не экономить на развитии среднего специального образования

Премьер РФ Дмитрий Медведев призвал не жалеть денег на развитие среднего специального образования в РФ, но, наряду с федеральным центром, в него должны также вкладываться регионы и будущие работодатели.

«На эти цели денег жалеть нельзя», - сказал он во вторник в ходе общения с рабочими АО «Кировское машиностроительное предприятие».

Глава правительства напомнил о существовании соответствующей госпрограммы, а также о планах государства по выделению денег на создание средних специальных учебных заведений.

«Конечно, в эту систему должны вкладываться работодатели в широком смысле этого слова», - продолжил глава правительства.

«Третья составляющая - это деньги, которые приходят по системе высшего и среднего образования в рамках министерства, и, наконец, четвертая - тоже очень важная составляющая - это деньги регионов», - добавил Д.Медведев.

По его словам, лишь за один год российские регионы вкладывают 187 млрд рублей в систему среднего специального образования.

«То есть, в целом это достаточно приличный ресурс, который, я надеюсь, нам позволит поднять среднее специальное образование, а без него ни одно производство развиваться не может», - сказал глава правительства.

Источник: Псковская Лента Новостей