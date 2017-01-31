Медведев призвал не экономить на развитии среднего специального образования

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Побои и сказки на ночь«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я, наверное, сейчас очень неожиданную вещь скажу: федеральный законодатель, пожалуй, прав, когда принимает решение о декриминализации побоев в...
Премьер РФ Дмитрий Медведев призвал не жалеть денег на развитие среднего специального образования в РФ, но, наряду с федеральным центром, в него должны также вкладываться регионы и будущие работодатели.
«На эти цели денег жалеть нельзя», - сказал он во вторник в ходе общения с рабочими АО «Кировское машиностроительное предприятие».
Глава правительства напомнил о существовании соответствующей госпрограммы, а также о планах государства по выделению денег на создание средних специальных учебных заведений.
«Конечно, в эту систему должны вкладываться работодатели в широком смысле этого слова», - продолжил глава правительства.
«Третья составляющая - это деньги, которые приходят по системе высшего и среднего образования в рамках министерства, и, наконец, четвертая - тоже очень важная составляющая - это деньги регионов», - добавил Д.Медведев.
По его словам, лишь за один год российские регионы вкладывают 187 млрд рублей в систему среднего специального образования.
«То есть, в целом это достаточно приличный ресурс, который, я надеюсь, нам позволит поднять среднее специальное образование, а без него ни одно производство развиваться не может», - сказал глава правительства.
Источник: Псковская Лента Новостей