Великолукский депутат Максим Козлов примет участие в Невском международном экологическом конгрессе

Депутат Великолукской городской Думы, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Максим Козлов приглашен к участию в Невском международном экологическом конгрессе, который 25 - 26 мая пройдет в Санкт-Петербурге.

В частности, как депутат сообщил Псковской Ленте Новостей, его пригласили принять участие в круглом столе на тему «Благоприятная экологическая обстановка как залог сохранения здоровья населения» в качестве эксперта. Доклад Максима Козлова будет посвящен экологической обстановке в Великолукском районе в разрезе деятельности Великолукского свиноводческого комплекса. В частности, на конгрессе депутат намерен осветить тему строительства первого в Псковской области завода по производству биогаза, о котором объявил Великолукский свинокомплекс.

«Сейчас я работаю с жителями Пореченской волости, в ближайшее время встречусь с руководством свинокомплекса, и эту тему я обязательно затрону на конгрессе», - пояснил Максим Козлов.

Кроме того, он выразил готовность встретиться с жителями псковского региона, которым есть, что сказать, по темам несанкционированных свалок на территориях муниципальных образований региона и утилизации ТБО.

Телефон для связи - 8 953 254 94 53.

Источник: Псковская Лента Новостей