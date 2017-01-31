Великолукский депутат Максим Козлов примет участие в Невском международном экологическом конгрессе

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1 год движению «Свое» и работа в Государственной Думе станут темой пресс-конференции Александра Козловского в пресс-центре ПЛН
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Побои и сказки на ночь«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я, наверное, сейчас очень неожиданную вещь скажу: федеральный законодатель, пожалуй, прав, когда принимает решение о декриминализации побоев в...
Депутат Великолукской городской Думы, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Максим Козлов приглашен к участию в Невском международном экологическом конгрессе, который 25 - 26 мая пройдет в Санкт-Петербурге.
В частности, как депутат сообщил Псковской Ленте Новостей, его пригласили принять участие в круглом столе на тему «Благоприятная экологическая обстановка как залог сохранения здоровья населения» в качестве эксперта. Доклад Максима Козлова будет посвящен экологической обстановке в Великолукском районе в разрезе деятельности Великолукского свиноводческого комплекса. В частности, на конгрессе депутат намерен осветить тему строительства первого в Псковской области завода по производству биогаза, о котором объявил Великолукский свинокомплекс.
«Сейчас я работаю с жителями Пореченской волости, в ближайшее время встречусь с руководством свинокомплекса, и эту тему я обязательно затрону на конгрессе», - пояснил Максим Козлов.
Кроме того, он выразил готовность встретиться с жителями псковского региона, которым есть, что сказать, по темам несанкционированных свалок на территориях муниципальных образований региона и утилизации ТБО.
Телефон для связи - 8 953 254 94 53.
Источник: Псковская Лента Новостей