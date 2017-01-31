В Псковской области началась региональная неделя депутатов Государственной Думы

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1 год движению «Свое» и работа в Государственной Думе станут темой пресс-конференции Александра Козловского в пресс-центре ПЛН
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Побои и сказки на ночь«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я, наверное, сейчас очень неожиданную вещь скажу: федеральный законодатель, пожалуй, прав, когда принимает решение о декриминализации побоев в...
Депутат пояснил, что этот вопрос давно известен и установка там светофора предусмотрена в рамках ремонта дорожного покрытия. Чтобы уточнить сроки, депутат направит письмо в администрацию города Пскова.
Кроме того, в ходе приема были затронуты вопросы обеспечения земельными участками льготных категорий граждан и ликвидации стихийных свалок. По всем вопросам даны подробные разъяснения, направлены письма в соответствующие государственные органы, решение всех вопросов взято на контроль.
Добавим, в период до 6 февраля на территории области в рамках региональной недели будут работать оба парламентария, представляющие Псковскую область - Александр Васильев и Александр Козловский.
Кроме приема граждан, Александр Васильев примет участие в выездных планерках Государственного комитета Псковской области по транспорту на местах строительства Северного обхода Пскова и путепровода в г Великие Луки.
Александр Козловский проведет прием граждан в среду, 1 февраля, в региональной общественной приемной партии, а также депутат планирует встретиться с партийным и общественным активом Псковского района.
Источник: Псковская Лента Новостей