В Псковской области началась региональная неделя депутатов Государственной Думы

Во вторник, 31 января, депутат Государственной Думы Александр Васильев провел прием граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной партии «Единая Россия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в ходе приема депутат рассмотрел вопросы четырех заявителей.

Один из поднятых вопросов касался необходимости установки светофора на перекрестке улиц Вокзальной и 128 Стрелковой дивизии, недалеко от железнодорожного моста. Пскович рассказал, что в «час пик» там складывается сложная дорожная обстановка, в результате которой городской автобус №6 из-за плотного потока автомобилей, в том числе и грузовых, долго не может повернуть с улицы Вокзальной .

Депутат пояснил, что этот вопрос давно известен и установка там светофора предусмотрена в рамках ремонта дорожного покрытия. Чтобы уточнить сроки, депутат направит письмо в администрацию города Пскова.

Кроме того, в ходе приема были затронуты вопросы обеспечения земельными участками льготных категорий граждан и ликвидации стихийных свалок. По всем вопросам даны подробные разъяснения, направлены письма в соответствующие государственные органы, решение всех вопросов взято на контроль.

Добавим, в период до 6 февраля на территории области в рамках региональной недели будут работать оба парламентария, представляющие Псковскую область - Александр Васильев и Александр Козловский.

Кроме приема граждан, Александр Васильев примет участие в выездных планерках Государственного комитета Псковской области по транспорту на местах строительства Северного обхода Пскова и путепровода в г Великие Луки.

Александр Козловский проведет прием граждан в среду, 1 февраля, в региональной общественной приемной партии, а также депутат планирует встретиться с партийным и общественным активом Псковского района.

Источник: Псковская Лента Новостей