На развитие санавиации Псковская область получит более 20 млн рублей

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1 год движению «Свое» и работа в Государственной Думе станут темой пресс-конференции Александра Козловского в пресс-центре ПЛН
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Побои и сказки на ночь«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я, наверное, сейчас очень неожиданную вещь скажу: федеральный законодатель, пожалуй, прав, когда принимает решение о декриминализации побоев в...
Более 21 млн рублей получит Псковская область в 2017 году на повышение доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных местах. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.
Субсидия будет направлена на развитие в регионе санитарной авиации. В частности, средства пойдут на привлечение вертолетной техники для экстренной эвакуации граждан, нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи. Программа предусматривает транспортировку тяжелых пациентов как внутри Псковской области (из межрайонных больниц в Псковскую областную клиническую больницу, Детскую областную клиническую больницу и Псковский перинатальный центр), так и в федеральные клиники за пределы региона.
В Государственном комитете Псковской области по здравоохранению и фармации сообщили, что софинансирование программы из областного бюджета составит чуть больше 1 млн рублей. Компания, осуществляющая вертолетные перевозки, будет определена по итогам аукциона.
Напомним, ранее участие Псковской области в федеральном проекте по организации оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации одобрила
Источник: Псковская Лента Новостей