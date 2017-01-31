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Первая в 2017 году сессия Псковской городской Думы состоится 10 февраля

31.01.2017 18:56 ПЛН, Псков

Первая в наступившем году сессия Псковской городской Думы состоится 10 февраля. Об этом сообщил глава города Иван Цецерский на публичных слушаниях по изменениям в Устав Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
Напомним, в общей сложности в пакет свежих изменений устава планируется внести около 20 пунктов. Одна из корректировок касается изменения численного состава депутатов городского парламента, избираемых по одномандатным округам, с 12 до 15. 
 
В частности, часть 2 статьи 22 Устава города планируется изложить в следующей редакции:
«Псковская городская Дума состоит из 25 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Выборы проводятся по смешанной избирательной системе: 15 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 10 депутатов избираются по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за единые списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, в порядке, определяемом федеральным законом и законом Псковской области». 
 
По этому изменению в устав сегодня на слушаниях было высказано три предложения, которые будут внесены в протокол и рассмотрены вместе со всем пакетом изменений в устав на сессии 10 февраля. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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