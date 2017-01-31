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Росавиация ограничила срок действия сертификата компании «Псковавиа» до 7 февраля

31.01.2017 19:28 ПЛН, Псков

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ограничило срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Псковавиа» до 7 февраля 2017 года. Как пишет ТАСС, соответствующий приказ за подписью руководителя агентства Александра Нерадько опубликован на сайте Росавиации.
 
Причина данного решения не уточняется.
 
Авиакомпания «Псковавиа» является главным оператором аэропорта Пскова, выполняет регулярные и чартерные пассажирские перевозки. Самолеты компании совершают регулярные рейсы из Пскова в Москву и Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Апатиты, Брянск, Владимир, Курск, Котлас, а также из Архангельска в Ярославль.

Источник: Псковская Лента Новостей



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