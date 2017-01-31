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Жителям Локни вручили памятки на противопожарную тематику

31.01.2017 20:01 ПЛН, Псков

31 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провели профилактическое мероприятие, направленное на профилактику возникновения пожаров, в поселке Локня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе мероприятия были проведены противопожарные инструктажи с населением.
 
Особое внимание уделялось гражданам, проживающим в частном жилом секторе. С данной категорией проведен дополнительный инструктаж по эксплуатации печного отопления, электрооборудования, а также нормах содержания надворных построек и прилегающей территории. Также в рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в жилом секторе.
 
Всем гражданам вручены памятки и листовки на противопожарную тематику. В ходе профилактического мероприятия проведена работа с 20 гражданами под роспись.

Источник: Псковская Лента Новостей



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