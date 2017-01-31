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28 ярмарок вакансий и учебных мест планируется провести в Псковской области в 2017 году

31.01.2017 20:14 ПЛН, Псков

Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения опубликовал утвержденный график проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в 2017 году в рамках Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
 
Так, в Великих Луках на 15 февраля запланирована ярмарка вакансий для незанятых инвалидов, на 10 апреля – для выпускников Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, на 12 сентября – для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.
 
В Пскове в марте пройдет ярмарка вакансий для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в апреле – для незанятых инвалидов, в мае – для выпускников высшего и среднего профессионального образования, в июне – для граждан, желающих служить по контракту, в августе – для лиц предпенсионного возраста, в октябре – для незанятых инвалидов.
 
Также планируется провести ярмарки вакансий и учебных мест в Бежаницком, Великолукском, Невельском, Новосокольническом, Опочецком, Печорском, Псковском, Плюсском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Усвятском районах. 
 
Всего в текущем году на территории региона должно состояться 28 таких мероприятий. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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