28 ярмарок вакансий и учебных мест планируется провести в Псковской области в 2017 году

Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения опубликовал утвержденный график проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в 2017 году в рамках Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Так, в Великих Луках на 15 февраля запланирована ярмарка вакансий для незанятых инвалидов, на 10 апреля – для выпускников Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, на 12 сентября – для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

В Пскове в марте пройдет ярмарка вакансий для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в апреле – для незанятых инвалидов, в мае – для выпускников высшего и среднего профессионального образования, в июне – для граждан, желающих служить по контракту, в августе – для лиц предпенсионного возраста, в октябре – для незанятых инвалидов.

Также планируется провести ярмарки вакансий и учебных мест в Бежаницком, Великолукском, Невельском, Новосокольническом, Опочецком, Печорском, Псковском, Плюсском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Усвятском районах.

Всего в текущем году на территории региона должно состояться 28 таких мероприятий.

Источник: Псковская Лента Новостей