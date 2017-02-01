Почти 73 тысячи федеральных льготников Псковской области в феврале получат ежемесячную денежную выплату в повышенном размере

С 1 февраля 2017 года ежемесячные денежные выплаты вырастут на 5,4 %. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе социальных выплат регионального отделения ПФР, всего в области ежемесячную денежную выплату из средств федерального бюджета в области получают 72 868 человек. Это ветераны, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, пострадавшие в результате воздействия радиации и др.

Также на 5,4 % увеличена стоимость набора социальных услуг, которая составит 1048,97 руб. Из них:

- 807,94 руб. – это обеспечение лекарственными препаратами,

- 124,99 руб. – санаторно-курортное лечение;

- 116,04 руб. – бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Расчет суммы увеличения ЕДВ зависит от категории получателя и от того, отказался он от предоставления набора социальных услуг или нет.

Добавим, что в регионе на 2017 год частично или полностью отказались от натуральных льгот 64 265 (88,2%) льготников заменив их денежным эквивалентом.

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан:

- по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950

- через онлайн-приемную на сайте ПФР https//www.pfrf.ru/eservices/send_appeal/resident/

- в группе в «ВКонтакте» https://vk.com/pfr_pskov.

Источник: Псковская Лента Новостей