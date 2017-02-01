Сегодня: Среда, 01 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Распродажа детских игрушек Легкий переход Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове Зарплата бюджетников в Псковской области Подарок любимому Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта О поддержке инноваций За вкусным - в магазины «Соловьи»! Лучшая интерьерная печать в Пскове
Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок известного фотографа и волонтера Дмитрия Маркова попадет на билборды Apple по всему миру. Фотограф, проживающий в Пскове, принял участие в проекте «Одна ночь на iPhone...15



Почти 73 тысячи федеральных льготников Псковской области в феврале получат ежемесячную денежную выплату в повышенном размере

01.02.2017 11:27 ПЛН, Псков

С 1 февраля 2017 года ежемесячные денежные выплаты вырастут на 5,4 %. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе социальных выплат регионального отделения ПФР, всего в области ежемесячную денежную выплату из средств федерального бюджета в области получают 72 868 человек. Это ветераны, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, пострадавшие в результате воздействия радиации и др.
 
Также на 5,4 % увеличена стоимость набора социальных услуг, которая составит 1048,97 руб. Из них:
- 807,94 руб. – это обеспечение лекарственными препаратами,
- 124,99 руб. – санаторно-курортное лечение;
- 116,04 руб. – бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
 
Расчет суммы увеличения ЕДВ зависит от категории получателя и от того, отказался он от предоставления набора социальных услуг или нет.
 
Добавим, что в регионе на 2017 год частично или полностью отказались от натуральных льгот 64 265 (88,2%) льготников заменив их денежным эквивалентом.
 
По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан:
- по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950
- через онлайн-приемную на сайте ПФР https//www.pfrf.ru/eservices/send_appeal/resident/
- в группе в «ВКонтакте» https://vk.com/pfr_pskov.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28