Сегодня: Воскресенье, 05 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта О поддержке инноваций Зарплата бюджетников в Псковской области Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове Легкий переход За вкусным - в магазины «Соловьи»! Подарок любимому Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля
Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок известного фотографа и волонтера Дмитрия Маркова попадет на билборды Apple по всему миру. Фотограф, проживающий в Пскове, принял участие в проекте «Одна ночь на iPhone...26



Александр Котов проведет прием 7 февраля в Плюсском районе

05.02.2017 14:25 ПЛН, Псков

7 февраля 2017 года в Плюсском районе будет осуществлять прием граждан по личным вопросам депутат Псковского областного Собрания шестого созыва по округу № 19, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом сообщает сайт Плюсского района.

Прием будет проходить:

10.00 – 12.00 в администрации Плюсского района, Плюсса, Школьная, д. 1-а;

13.00 – 14.00 в здании бывшей администрации Запольской волости, дер. Заполье;

14.30 – 16.00 в администрации г. п. «Заплюсье», Заплюсье, ул. Комсомольская, д. 1.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28