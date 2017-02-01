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Начинается видеотрансляция прямого эфира с Николаем Цветковым

01.02.2017 13:03 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков.

 

Эфир будет посвящен избирательной кампании 2017 года. Напомним, в наступившем году избирателям Псковской области предстоит выбрать глав семи районов и две городские Думы - в Пскове и Великих Луках. В 21 районе пройдут выборы в районные Собрания. Также гость студии ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.

Вопросы Николаю Цветкову можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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