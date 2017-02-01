Лев Лещенко отмечает юбилей

Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравили певца, худрука государственного театра эстрадных представлений «Музыкальное агентство» Льва Лещенко с 75-летием, пишет «Газета.Ru».

«Юбилей такого популярного, всенародно любимого артиста - большое событие для поклонников эстрады, для всех почитателей Вашего щедрого, жизнеутверждающего дарования», - говорится в телеграмме на имя народного артиста, опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, Лещенко всегда находится в прекрасной творческой форме, подает коллегам пример высочайшего профессионализма и приверженности лучшим традициям отечественного музыкального искусства, искренне делится с талантливой молодежью секретами мастерства и творческого долголетия.

Глава государства также отметил активное участие Лещенко в общественной и культурной жизни страны.

«Замечательный певец, Вы завоевали любовь миллионов поклонников», - говорится в поздравительной телеграмме Медведева, опубликованной на сайте правительства.

Как заявил премьер-министр, песни «Соловьиная роща», «Не плачь, девчонка», «Притяжение земли», «Городские цветы», «Команда молодости нашей», «День Победы» стали поистине народными, и их с удовольствием поют вместе с Лещенко представители разных поколений.

Источник: Псковская Лента Новостей